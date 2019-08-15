Гамбург, Германия, , 15:43 — REGNUM

Престижные концертные залы в США отменяют выступления испанского оперного певца Пласидо Доминго из-за обвинений в домогательствах. В Эльбской филармонии в немецком Гамбурге отменять запланированное выступление 27 ноября не спешат, пишет газета Die Welt.

Руководство филармонии заявило, что будет придерживаться намеченного плана выступлений, следя за дальнейшим развитием событий.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности девять женщин выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах против 78-летнего артиста. Пласидо Доминго отвергает обвинения.

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