Судак, Крым, , 15:58 — REGNUM

В Крыму на фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ» проведут литературный фестиваль. Об инициативе корреспонденту ИА REGNUMсообщила пресс-служба организатора 15 августа.

На фестивале «ЛитФест» с 23 по 25 августа 2019 года соберутся молодые писатели и поэты, чтобы поучаствовать в серии лекций, творческих встреч и мастер-классов. Для удобства гостей мероприятия разделят по направлениям — #ЛитБлок, #ЛитАктив, #ЛитКафе и #ЛитКласс. Также для участников фестиваля на досках объявлений ежедневно будут появляться QR-коды, с помощью которых можно будет скачивать книги. На ЛитФесте также будет работать ярмарка с актуальными книгами.

Цель проведения ЛитФеста на «Тавриде» — популяризация чтения и раскрытие творческого потенициала у молодых писателей. По мнению президента Издательской группы «Эксмо-Арт» (организатора мероприятия) Олега Новикова, целевой аудиторией современных издательств являются молодые люди. От того, будут ли они заинтересованы в литературе, зависит культурное будущее страны.

Фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» пройдет с 20 по 26 августа 2019 года. Ранее стало известно, что в честь проведения фестиваля его участники в разных регионах России запустят серию творческих флешмобов.

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