Дахук, Ирак, , 15:37 — REGNUM

В Иракском Курдистане пройдет VII международный кинофестиваль в Дахуке, об этом 15 августа сообщает Kurdistan24.

Мероприятие откроется 9 сентября и завершится 16 сентября. Здесь свои работы представят не только курдские кинематографисты, а также арабские мастера, гости из дальнего зарубежья.

Лозунгом фестиваля станет «Терпимость», этой теме и будут в основном посвящены картины, в основном рассказывающие о ситуации на Ближнем Востоке.

Целью международного кинофестиваля в Дахуке является попытка объединить курдскую кинематографическую школу во всех четырех частях Большого Курдистана, разделенного между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией.

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