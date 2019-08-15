Новосибирск, , 15:25 — REGNUM

Руководство новосибирского государственного академического театра оперы и балета планирует провести реставрацию зрительного зала 360,4 млн рублей. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из данных на сайте госзакупок.

Объект закупки: «Выполнение реставрационных работ с целью приспособления для современного использования памятника архитектуры федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета. Большой зрительный зал».

Источник финансирования — субсидия из федерального бюджета.

Аукцион пройдёт в начале сентября, сами работы должны быть закончены к декабрю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня стало известно, что на ремонт Новосибирского оперного театра потратят 215 млн рублей. За эти деньги должны быть выполнены ремонтно-реставрационные работы репетиционного зала (зона А) и помещений зоны Д «в целях приспособления для современного использования памятника архитектуры федерального значения».

Читайте ранее в этом сюжете: На очередной ремонт Оперного театра в Новосибирске потратят более 200 млн