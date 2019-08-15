Вашингтон, , 14:48 — REGNUM

Новый потоковый сервис HBO Max готов вложить свыше $1 млрд в покупку прав на съемки успешного телепроекта «Теория большого взрыва», об этом 15 августа сообщает Kg-portal.ru.

Сериал «Теория большого взрыва»

Также компания, ранее выкупившая права на «Друзей» за $425 млн, проявила заинтересованность к проекту CBS «Два с половиной человека», цена вопроса может достигнуть гигантской суммы в $1 млрд 500 млн.

Причиной готовности расстаться с огромными средствами является тот факт, что ранее сериал не был открыт для просмотра широкой аудитории, что может повлечь за собой большие прибыли в будущем.

Также новая платформа HBO Max предложит вниманию зрителей просмотр таких популярных сериалов, как «Доктор Кто», «Лютер» и «Офис». Кроме того, одним из самых ожидаемых проектов, который будет показан на платформе будет «Дюна: Сестринство» Дени Вильнева.

Читайте ранее в этом сюжете: MGM ищет «Робокопу» нового режиссера. Нил Бломкамп покинул проект