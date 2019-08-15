Москва, , 14:06 — REGNUM

Российский музыкант Гарик Сукачев осенью выпустит альбом «246». О работе над проектом он рассказал в эфире «Нашего радио» 14 августа.

По словам артиста, работа над записью альбома велась на протяжении трех лет. Сукачеву пришлось привлекать музыкантов из других регионов и стран, а также использовать необычные инструменты. Например, менестрель (трехструнная гитара, похожая на домбру). Еще в записи альбома можно услышать игрушечное детское пианино и бубны — их Сукачеву пришлось купить в магазине детских товаров. Инструменты пригодились при записи трека «Маленькая девочка».

Сейчас работа над альбомом завершена, и Сукачев занимается его оформлением.

Ранее стало известно, что музыкант примет участие в музыкальной программе творческого фестиваля «Таврида — АРТ».

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