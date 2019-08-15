Москва, , 13:47 — REGNUM

Издательство Hobby World локализует в России стратегическую настольную игру «Энергосеть». Новинка появится в продаже осенью 2019 года, сообщает компания в своей официальной группе «ВКонтакте» 15 августа.

В игре «Энергосеть» участники партии примеряют роль директоров энергодобывающих предприятий: руководители должны своевременно снабжать ресурсами свои электростанции. За добываемую энергию платятся деньги — победные очки. Побеждает тот, у кого к концу игры их наберется больше всех. Это карточная игра, рассчитанная на полтора-два часа времени и компанию от 2 до 6 игроков.

При этом для партии вдвоем предусмотрен отдельный режим: к игре присоединяется «виртуальный» (вымышленный) игрок, за которого участники партии ходят поочередно. Действия такого игрока всегда должны быть направлены на угнетение соперника.

Игру «Энергосеть» (Power Grid) придумал Фридеман Фризе в 2004 году. Ее оценка в международном рейтинге BoardGameGeek — 7,8 на основании 50 тыс. отзывов.

Ранее издательство Hobby World анонсировало выпуск третьей редакции кооперативной игры «Ужас Аркхема» по романам Говарда Лавкрафта.

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