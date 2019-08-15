Лос-Анджелес, США, , 13:08 — REGNUM

Режиссер Нил Бломкамп подтвердил информацию, что он больше не участвует в проекте нового фильма про Робокопа. Соответствующую публикацию он разместил 15 августа на своей Twitter-странице.

https://twitter.com/NeillBlomkamp/status/1161887748535439360

Режиссер сообщил, что сейчас он снимает новый «хоррор-триллер», а компания MGM не может ждать, поскольку фильм нужно начинать снимать уже сейчас. Бломкамп добавил, что он с радостью посмотрит картину в кинотеатрах вместе с другими фанатами франшизы.

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Напомним, о том, что Нил Бломкамп может снять нового «Робокопа» ИА REGNUM сообщило в июле 2018 года. Тогда же стало известно, что картина может получить название «Возвращение Робокопа» (Robocop Returns). Киноманы знают режиссера по работе над такими картинами, как «Робот по имени Чаппи», «Район №9» и «Элизиум — рай не на Земле».

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