Лос-Анджелес, США, , 12:48 — REGNUM

Актриса из США Белла Торн, ранее снимавшаяся в сериалах и фильмах Disney, выступила в качестве режиссера порнофильма. Об этом 15 августа сообщил сайт телеканала CNN.

Торн, которой сейчас 21 год, решила присоединится к проекту сайта PornHub. Её фильм получил название «Он и она», он станет частью порносериала, который выпускает портал. В ролике, посвященном проекту, актриса рассказала, что изначально она хотела снять фильм ужасов про Рождество, однако вместо этого выпустила «красивый, неземной фильм».

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Напомним, зрители телеканала Disney Channel знают Беллу Торн по таким детским сериалам, как «Танцевальная лихорадка!», «Держись, Чарли» и «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Она также снималась в фильмах «Заклятые друзья», «Нация убийц», «Няня», «Полночное солнце» и «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована».

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