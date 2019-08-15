Москва, , 12:30 — REGNUM

С 14 августа по кольцевой линии московского метро курсирует поезд, оформленный в стиле и при непосредственном использовании изображений картин из собрания выдающегося русского коллекционера произведений искусства Сергея Щукина. Запуск «художественного» состава приурочен к проходящей в Пушкинском музее выставке «Щукин. Биография коллекции». Пассажир теперь может и в подземки увидеть полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других выдающихся мастеров. В вагонах также размещена информация о жизни живописцев, история их знакомства и взаимоотношений с Сергеем Щукиным.

Подготовкой материалов для оформления поезда занимались научные сотрудники музея.