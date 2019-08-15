Вашингтон, , 12:08 — REGNUM

Фанаты видеоигры «Ведьмак 3: Дикая Охота» создали модификацию (мод), благодаря которой Геральт получает внешность актера Генри Кавилла, снявшегося в сериале «Ведьмак» потокового сервиса Netflix. Об этом 15 августа сообщил портал Game Revolution.

Мод выпустил пользователь Adnan на платформе Nexus Mods. Моддер сделал свою работу достаточно хорошо, автор статьи отметил, что сходство персонажа с актером «впечатляет». Adnan не намерен останавливаться на достигнутом, впоследствии он планирует дорабатывать мод, добавив в него новые функции, например такие, как грязь и шрамы.

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Напомним, «Ведьмак 3: Дикая Охота» польская студия CD Projekt RED выпустила в мае 2019 года. Ожидается, что сериал «Ведьмак» компания Netflix начнет показывать на своей платформе в конце 2019 года.

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