Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM

Известный актёр Маколей Калкин выложил на своей страничке в Instagram видеоролик, созданием которого занимались ростовские аниматоры. Звезда фильма «Один дома» пришёл в восторг от короткометражки и заказал донской студии ещё один ролик, предназначенный для Youtube-канала Калкина.

«Люди в @vplusanimation сделали это отличное промо для моего подкаста @bunnyearspodcast. Вы слушали это шоу? Кто ваш любимый гость до сих пор? С кем мне теперь поговорить?», — написал в комментарии к видео актёр.

https://www.instagram.com/p/B08uCIugG1w/

ИА REGNUM напоминает, что ранее рекламу ростовским аниматорам сделал американский актёр Уилл Смит. В своём микроблоге Instagram он разместил видеоролик, производством которого занимались донские специалисты. Пост актёра просмотрели более 3 млн человек, а на ростовскую студию посыпались заказы.

Читайте ранее в этом сюжете: Уилл Смит пропиарил ростовских аниматоров