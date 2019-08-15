Анкара, 15 августа 2019, 11:46 — REGNUM
Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры со своим коллегой из Индонезии Джоко Видодо, об этом 15 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Главы государств поздравили друг друга с праздником Курбан-байрам, а также обсудили двусторонние отношения.
Суть праздника раскрывается в христианской и мусульманской притче о готовности Авраама (Ибрагима) принести в жертву своего сына ради бога. В последний момент человеческая жертва заменяется на жертву животного.
Верующие мусульмане в Курбан-байрам приносят в жертву животных и делятся мясом с бедными и нуждающимися, в знак памяти о божественном вмешательстве в акт жертвоприношения, описанный в священных текстах.
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