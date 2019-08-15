Москва, , 11:33 — REGNUM

15 августа в Государственном историческом музее к 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта открывает выставку шести уникальных автографов французского императора. Они будут представлены в Музее Отечественной войны 1812 года.

В экспозиции можно увидеть фрагмент романа «Клиссон и Эжени», собственноручно написанным молодым Наполеоном, приказ командующего Парижским гарнизоном, грамота военному комиссару Жану Бреа, подписанная Наполеоном «Императором Французов, Королем Италии, Протектором Рейнской Конфедерации…» и другие документы из коллекции.