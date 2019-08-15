Москва, 15 августа 2019, 11:33 — REGNUM
15 августа в Государственном историческом музее к 250-летию со дня рождения Наполеона Бонапарта открывает выставку шести уникальных автографов французского императора. Они будут представлены в Музее Отечественной войны 1812 года.
В экспозиции можно увидеть фрагмент романа «Клиссон и Эжени», собственноручно написанным молодым Наполеоном, приказ командующего Парижским гарнизоном, грамота военному комиссару Жану Бреа, подписанная Наполеоном «Императором Французов, Королем Италии, Протектором Рейнской Конфедерации…» и другие документы из коллекции.
Как отмечается в релизе музея, «в отделе письменных источников музея хранится 33 автографа Наполеона Бонапарта, эти реликвии собирались в течение почти 100 лет после его смерти. Часть из них была подарена его родственниками и сподвижниками графу Григорию Орлову, племяннику фаворита Екатерины II. Другие поступили из коллекции русского дипломата князя Александра Борисовича Куракина, который к моменту начала войны 1812 года был русским послом в Париже. Значительное количество автографов было куплено на рубеже