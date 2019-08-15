Нарьян-Мар, , 11:25 — REGNUM

На месте древнего Пустозерска идут работы по благоустройству туристической тропы.

Деревянные скульптуры скоро появятся на Большой Пустозерской тропе Adm-nao.ru

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ненецкого АО, в начале тропы волонтеры устанавливают деревянную композицию — с одной стороны — это врата в историческую часть Пустозерска, с другой — приглашение на прогулку по Большой Пустозерской тропе, которая демонстрирует местный растительный и животный мир. Таким образом, первая сторона въездной группы будет представлять собой реплику и стилизацию пустозерского острога, вход в который охраняют стрельцы. Основное внимание в проекте уделено русскому деревянному зодчеству, промыслам и быту жителей первого русского заполярного города.

«В этом году в рамках проекта «Наследие Пустозерска», президентский грант на реализацию которого выиграло окружное Общество краеведов, мы установили биоинженерные конструкции для орлана-белохвоста, установили фотоловушки для наблюдения за животными, устанавливаем дополнительные настилы через озера и скамейки по проекту «Аввакумовы пенышки», на который мы получили грант ПАО «ЛУКОЙЛ», — рассказала директор музея-заповедника «Пустозерск» Елена Меньшакова.

В работе лагеря приняли участие губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, спикер окружного парламента Александр Лутовинов, руководство Заполярного района и мэрии Нарьян-Мара, заместители главы региона.

«Я считаю, что проект, который задумали сотрудники музея и члены Общества краеведов — Большая Пустозерская тропа с малыми архитектурными формами — на самом деле, это начало восстановления Пустозерска как культурного и туристического объекта. Ведь несмотря на то, что Пустозерск это, можно сказать, сердце нашего округа, здесь начиналась история этой земли, не секрет, что даже далеко не каждый нарьянмарец здесь бывал. Надеюсь, в этом смысле ситуация после завершения всех работ изменится», — сказал Александр Цыбульский.

Новый экологический маршрут «Большая пустозерская тропа» был открыт 15 сентября 2018 года. Целью проекта является развитие туристического интереса у жителей и гостей Ненецкого округа к уникальному памятнику природы и истории древнего Пустозерска.

Завершить работы планируется к 14 сентября, когда в регионе отмечается памятная дата — День Пустозерска, который был утверждён в 2012 году.

Справка:

Пустозерск — исчезнувший город в нижнем течении Печоры, в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Находится он в 20 км от Нарьян-Мара. Пустозерск стал первым русским городом за Полярным кругом и одним из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири. В 1924 году потерял статус города, окончательно покинут в 1962 году.

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