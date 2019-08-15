Тула, , 11:08 — REGNUM

С 15 по 19 августа в Тульской области — в Ясной Поляне, в Туле и в старинном селе Крапивна, входящим в список исторических поселений России — будет проходить VIII Международный конкурс-фестиваль народного творчества «Пестрая поляна». Он соберет лучших мастеров лоскутного шитья России и стран зарубежья. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры.

Открытие конкурса-фестиваля состоится 15 августа в галерее «Все художества» в Туле. В программе — выставка работ финалистов «Пестрой поляны», концерт этнографических коллективов и дефиле-показ коллекции народного костюма. В этот же день в Тульском историко-архитектурном музее поклонники этого вида творчества могут посетить выставку «Ткань. Истории», которая объединит работы, созданные в традиционных техниках браного ткачества и лоскутного шитья.

17 августа в Краеведческом музее откроется выставка «Ситцевые мосты» мастера Ларисы Дергачевой из Санкт-Петербурга, пройдет мастер-класс по изготовлению крапивного волокна. Мастер центра народного костюма из Риги Senā klēts Зиедите Музе расскажет об исследовании и сохранении традиционного культурного наследия Латвии и о традиционном узорном вязании варежек. Торжественное закрытие «Пестрой Поляны» и награждение лауреатов пройдет 19 августа в галерее «Ясная Поляна» в Туле.