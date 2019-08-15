Бербанк, США, , 11:30 — REGNUM

Новый фильм «Джокер» раскроет историю жизни суперзлодея вселенной DC Comics. Студия Warner Bros. опубликовала на сайте синопсис к картине, сообщил портал Comic Book 14 августа.

Согласно описанию, «Джокер» станет историей, не связанной с предыдущими кинокомиксами DC. В ней расскажут о Филлипсе Артуре Флэке, человеке, отверженном обществом. И это станет не только исследованием биографии будущего Джокера, но и предупредительным сигналом для всех, кто узнает в этой истории себя.

Перед синопсисом также указано, что исполнитель главной роли (Хоакин Феникс) номинирован на премию «Оскар» как лучший актер. Получит ли Феникс награду станет ясно в 2020 году. Информация о возможной номинации появилась в июне 2019 года.

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В мировой прокат фильм выйдет 4 октября 2019 года. Режиссером выступил Тодд Филлипс («Мальчишник в Вегасе»).

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