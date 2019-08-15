Москва, , 10:47 — REGNUM

В Москве состоится XII Международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня». В 2019 году фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября, сообщается на портале мэра столицы.

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В эти дни на Красной площади выступят оркестры из многих стран мира. В программе фестиваля прозвучит разнообразная музыка — военная, классическая, народная и эстрадная музыка и др.

Отмечается, что прямая трансляция фестиваля «Спасская башня» будет вестись в соцсетях «Одноклассники» и «В контакте».

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 26 августа в Москве будет проходить Фестиваль детских духовых оркестров «Спасская башня — детям».

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