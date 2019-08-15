Москва, , 10:42 — REGNUM

15 августа в Музее современной истории России в Москве открывается фотовыставка «Самая красивая страна». На ней представлены более 70 работ финалистов ежегодного фотоконкурса, организованного Русским географическим обществом. В масштабном смотре приняли участие 6,5 тыс. авторов, которые прислали в РГО 42 тысячи фотографий. Все они сделаны исключительно на территории страны и посвящены необыкновенной и разнообразной красоте российской природы, уникальным памятникам архитектуры. О тематике говорят и 12 номинаций конкурса: «Пейзаж», «От заката до рассвета», «Дикие животные», «Птицы», «Макромир», «Подводный мир», «Эти забавные животные», «Искусство дикой природы», «Россия с высоты птичьего полета», «Многоликая Россия», «Архитектура», «Снято на смартфон».