Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM

Второй сезон мультсериала «Звездные войны: Сопротивление» станет финальным. Трейлер сезона был опубликован на YouTube-канале франшизы 14 августа.

В описании к видео представители Disney называют грядущую серию эпизодов заключительной для проекта. Космический корабль Колосс вместе с героями, сбежавшими от Первого Ордена, вынужден скитаться в глубинах космоса. Отряд сопротивления столкнется с охотниками за головами, генералом Хаксом и даже верховным лидером Ордена — Кайло Реном.

Заключительный сезон стартует 6 октября 2019 на потоковой платформе Disney+. Действие сериала «Звездные войны: Сопротивление» разворачивается за несколько лет до событий седьмого эпизода киносаги. Шоу было выпущено осенью 2018 года.

Недавно компания Mattel в США выпустила линейку кукол Barbie по франшизе «Звездные войны».

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