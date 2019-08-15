Ульяновск, , 09:37 — REGNUM

В Ульяновске кинотеатры, музеи и библиотеки готовят праздничную программу в рамках акции «Ночь кино», которая состоится 24 августа. Акция пройдёт в регионе в пятый раз, мероприятия организуют на 45 площадках, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновске состоятся концертно-развлекательные программы, флешмобы, квесты, фестивали уличного кино. На главных площадках покажут фильмы, которые были отобраны на всероссийском интернет-голосовании. Это «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

Всего точками празднования станут 45 площадок — парки, скверы, кинотеатры, библиотеки.

Региональные власти отмечают, что «Ночь кино» позволит зрителям оценить региональные киноплощадки, которые созданы в рамках формирования ульяновского кинокластера. Это позволят не только оказывать кинопроизводителям особые меры поддержки, но и реализовать фестивальные, социальные и инфраструктурные проекты.