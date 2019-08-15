Лос-Анджелес, США, , 09:23 — REGNUM

Британский актер Хью Грант, являющийся обладателем таких премий как «Золотой глобус» и BAFTA, в интервью журналистам назвал свою лучшую роль в кино. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

Корреспонденты спросили, что актер думает о насмешках в соцсетях по поводу того, что он был представлен в качестве звезды детского фильма «Приключения Паддингтона 2». Грант назвал подобные комментарии «особенно раздражающими» и заявил: он искренне верит в то, что это «может быть лучший фильм» в его карьере.

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Напомним, в картине «Приключения Паддингтона 2» Хью Грант сыграл Феникса Бьюкенена — самовлюбленного актера, лишившегося популярности и вынужденного сниматься в рекламе собачьего корма. За эту роль Хью Грант был номинирован на премию BAFTA. Фильм вышел на экраны российских кинотеатров в январе 2018 года.

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