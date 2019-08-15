Лос-Анджелес, США, , 08:29 — REGNUM

Дочь Брюса Ли вновь резко высказалась в адрес режиссера Квентина Тарантино, который сделал заявление по поводу изображения культового актера в своем фильме «Однажды в Голливуде». Об этом 15 августа сообщил портал IndieWire.

Шеннон Ли сказала, что ей было бы очень приятно, если бы Тарантино «заткнулся» или «извинился». Она отметила: режиссер мог сказать, что в действительности он не знает, каким был её отец в жизни, но в своем фильме он изобразил его именно таким, согласно своему творческому замыслу. Она обратила внимание, что её отец не был настолько высокомерным и в действительности никогда не заявлял, что он может побить Мухаммеда Али.

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Напомним, во время пресс-конференции в Москве Квентин Тарантино заявил: он не выдумывал те слова, которые Брюс ли произносит в его новой картине, например, слова покойного актера о том, что он может уложить Мухаммеда Али. Режиссер также сказал, что его фильм и персонаж являются «пародией, полной любви» и добавил, что Брюс Ли в действительности «был достаточно высокомерным парнем».

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