Лос-Анджелес, США, 15 августа 2019, 08:02 — REGNUM
Потоковый сервис Netflix выложил в сеть первые кадры предстоящего мини-сериала «Шпион», главную роль в котором исполнил Саша Барон Коэн. Они были опубликованы 14 августа в журнале Entertainment Weekly.
https://twitter.com/EW/status/1161659891574071296
Создателем шоу является израильский режиссер и сценарист Гидеон Рафф. Действие картины разворачивается в 60-х годах XX века. По сюжету герой Коэна — шпион Моссада, работающий в Сирии. Он лишь хочет служить своей стране, однако делает свою работу настолько хорошо, что ему трудно избавиться от своей идентичности.
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Напомним, зрителям Саша Барон Коэн в основном знаком по ролям в комедийно-сатирических фильмах («Бруно», «Борат», «Диктатор»). В 2018 году на экраны вышел фильм «Кто есть Америка», котором актер сыграл сразу нескольких персонажей.
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