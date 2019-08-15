Новосибирск, , 07:40 — REGNUM

Корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный» сегодня, 15 августа, отправился в путь по Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, цель духовно-просветительской акции — оказать жителям отдалённых сёл духовную, социальную и материальную поддержку.

По словам заместителя губернатора региона Сергея Нелюбова, за 23 года проведения акции было охвачено более 100 тыс. новосибирцев. Он подчеркнул, что «это уникальная акция, которую мы продолжим поддерживать».

По мнению же митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, корабль-церковь — символ того, что объединившись, люди могут творить много добрых дел.

Акция пройдет с 15 по 31 августа. Пассажиры корабля-церкви, в числе которых врачи, специалисты службы социальной защиты и пенсионного фонда, священнослужители, встретятся с жителями 45 населённых пунктов Болотнинского, Мошковского, Колыванского и Новосибирского районов.