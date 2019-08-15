Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM

В Екатеринбурге региональный клуб байкеров «Чёрные ножи» отправился в мотопробег «Единая история», который пройдёт по городам Казахстана. Акция посвящена 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики Свердловской области.

В рамках пробега мотоциклисты посетят несколько городов Казахстана, где встретятся с местным населением и проведут совместные акции. В частности, в Нур-Султане памятное мероприятие состоится у памятнику 28 панфиловцам, и в нём также примут участие российские дипломаты.

Отметим, что мотопробег должен завершиться в начале сентября.

В департаменте информационной политики уточнили, что проект общественной организации по развитию «народной дипломатии» поддерживается на уровне правительства региона.