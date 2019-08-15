Екатеринбург, , 07:03 — REGNUM

В Екатеринбурге 14 августа на 78-м году жизни скончался народный артист России Валентин Воронин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского государственного академического театра драмы.

«Коллектив театра искренне соболезнует семье, родным, близким, друзьям и почитателям таланта Валентина Александровича Воронина», — сообщили в театре.

В пресс-службе уточнили, что церемония прощания на сцене театра драмы состоится 16 августа. Время, когда будет проходить церемония, уточнят позже.

Напомним, что Валентин Воронин родился 24 октября 1940 года в Оренбургской области. С 1967 года он работает в Свердловском театре и за это время сыграл около сотни ролей.

В 1982 году получил звание Народного артиста Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Он неоднократно награждался различными театральными премиями. Также Валентин Воронин снимался в нескольких фильмах в эпизодических ролях.