Алексеевский район, , 06:23 — REGNUM

Для реализации первой очереди проекта «Разработка месторождения «Архаровка», который предусматривает добычу природных строительных материалов в Алексеевском районе Татарии, было проведено обследование его влияния на сохранность объектов археологического наследия. Эксперты отметили, что участок проекта «территорию ближайших к участку ранее известных объектов культурного наследия: Мурзихинское селище, Мурзихинский III могильник, Алексеевское X селище не затрагивает», но при этом в границы проектируемых работ попали два выявленных объекта культурного наследия. Заключение обнародовано на сайте комитета по охране объектов культурного наследия РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При проведении археологического обследования участка выявлено, что на территории проектируемых работ по проекту строительства объекта «Разработка месторождения «Архаровка». 1 очередь», расположено два выявленных объекта культурного наследия: «Мокрокурналинский II могильник», «Мокрокурналинское IV поселение», — отмечается в заключении эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы Рафаэля Валеева.

Также отмечается, что для спасения выявленного могильника планируются археологические спасательные раскопки площадью 1260 кв. м, которые предваряют хозяйственную деятельность. Также будут производиться наблюдения в процессе хозяйственных работ на площади 21 692 кв.м. На выявленном объекте культурного наследия «Мокрокурналинское IV поселение» проведут наблюдательные работы на площади 2890 кв.м.

Площадь участка, планируемого к освоению, составляет 1,1968 кв.км.

Напомним, в Алексеевском районе находятся 443 объекта археологии.