Казань, , 04:59 — REGNUM

В честь Дня республики 30 августа 2019 года в цвета флага Татарии будет окрашен Ниагарский водопад. Событие международного масштаба инициировало татарское сообщество Монреаля из Канады, которое таким образом поздравит российский регион с праздников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе казанской мэрии.

Окраску обеспечат за счёт подсветки, которую также периодически выстраивают в различные праздники. По словам главы группы татарского сообщества Монреаля Марата Салахутдинова, соответствующая заявка в администрацию водопада уже подана и одобрена.

С 22:00 по местному времени и в течение 15 минут необычное явление будут транслировать в прямом эфире в сообществе в соцсетях.

В самой республике к празднику готовятся масштабно. Жители получат дополнительный выходной — 30 августа, а 29 августа компаниям рекомендовано сделать сокращённым на один час.

Напомним, в 1990 году Верховным советом региона была принята соответствующая декларация. С тех пор 30 августа республика празднует день своего образования. В первый раз дату отпраздновали в 1991 году, этот день был дополнительным нерабочим днём в регионе, что стало традицией на все последующие годы.