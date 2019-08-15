Гуйян, Китай, , 03:06 — REGNUM

Третья Книжная ярмарка Академии Конфуция пройдет с 30 августа по 1 сентября в столице провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая городе Гуйян, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Трехдневное мероприятие сфокусируется на популяризации чтения китайской классики по всей стране и распространении хороших традиций китайской культуры. В настоящее время более 100 известных издательских домов, предприятий в области электронной коммерции и культурных коммуникаций по всей стране подтвердили свое участие в ярмарке.

В 2019 году в рамках ярмарки будет создано более 20 выставочных зон, где будет представлено свыше 100 тыс. классических китайских произведений, а также культурных и творческих продуктов ан обозрение.

Во время ярмарки пройдут форумы, конференции, семинары, распродажи и презентации книг, а также целый ряд других мероприятий. Бывший куратор Музея Императорского Дворца Шань Цзисян, а также другие знаковые фигуры также приглашены на мероприятие с лекциями.