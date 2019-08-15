Ханчжоу, Китай, , 01:22 — REGNUM

Цветная керамика, гробницы и скелеты были найдены в неолитическом поселении возрастом 9 тыс. лет в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

В местном институте культурных реликвий и археологии сообщили, что древнее поселение было найдено на месте раскопок в деревне Цяотоу города Иу, который известен как «мировой супермаркет».

Раскопки начались в 2014 году, и на данный момент было раскопана площадь в 2 тыс. кв. метров. Археологи утверждают, что поселение имеет круглую форму с курганом по центу, окруженному искусственными рвами.

Огромное количество цветных изделий из глины было найдено в кургане, включая горшки красного и белого цвета, тарелки и чаши. В некоторых ямах были найдены разбитые и неразбитые изделия из керамики.

«Это место, вероятно, было сакральным жертвенником, а также принимало у себя церемониальные мероприятия древних жителей», — заявил исследователь провинциального института культурных реликвий и археологии Цзян Лепин.

Две найденные могилы, где найдены целые мужские скелеты, считаются самыми ранними в своем роде из найдены в провинции Чжэцзян. Цзян также отметил, что красные почты здешних мест являются кислотными, в связи с чем исследователям предстоит разгадать загадку, как же в таких условиях сохранились в безупречном виде скелеты.

Отметим, что эксперты считают, что место Цяотоу относится к неолитической культуре Шаншань, которая обитала в низовьях реки Янцзы, которая является самой длинной артерией Китая. Почти 20 мест культуры Шаншань были раскопаны в Чжэцзяне, а исследователи обнаруживают постоянно свидетельства того, что эта культура уже могла культивировать дикий рис.

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