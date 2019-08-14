Редвуд-Сити, США, , 17:51 — REGNUM

Компания Electronic Arts представила первый трейлер новой части серии игр Need for Speed. Ролик, анонсирующий проект с подзаголовком Heat, появился на YouTube-канале франшизы 14 августа.

Релиз проекта ожидается 8 ноября 2019 года. Игрокам предстоит в течение дня участвовать в официальных заездах, зарабатывая деньги и улучшая свой автомобиль, а ночью выходить на нелегальные гонки. За участие в ночных заездах можно будет получить репутацию.

Напомним, Need for Speed — это самая популярная серия гоночных симуляторов в мире. За годы существования (первая игра вышла в 1994 году) в ней вышло более 20 игровых проектов и полнометражный фильм.

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