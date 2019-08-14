Кострома, , 16:03 — REGNUM

Серебряные призеры XVIII дельфийских игр от Костромской области Стефания Голубкова и Калиста Алисия Джеймс получили премии из средств фонда президентских грантов. Субсидии выделены на поддержку талантливой молодежи, — сообщает пресс-служба администрации области.

Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России проходили с 19 по 24 апреля этого года в Ростовской области. Участие в масштабном творческом форуме приняли 2,5 тысячи участников из всех регионов страны. Костромичи выступали в номинациях «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Домра», «Эстрадное пение», «Дизайн одежды», «Кулинарное искусство».

Серебряную медаль в номинации «Домра» завоевала учащаяся детской музыкальной школы № 9 города Костромы Стефания Голубкова. Обладательницей серебряной награды в номинации «Эстрадное пение» стала Калиста Алисия Джеймс,