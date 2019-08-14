Лос-Анджелес, США, , 15:21 — REGNUM

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о том, что она намерена завершить свою кинокарьеру. Об этом 13 августа сообщил портал Vulture.

Актриса дала интервью журналистам на премьере своего нового фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?», которая состоялась в нью-йоркском кинотеатре Metrograph. Они напомнили ей про высказывание, которое она сделала в феврале 2019 года во время совместного интервью с Джулией Робертс и спросили, осталась ли она при своем мнении.

«О да. Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: «О, да, пришло время ей остановиться», — сказала Бланшетт, добавив, что она «заранее извиняется».

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Напомним, в России фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» начнут показывать 5 сентября 2019 года. В основу картину лег одноименный бестселлер писательницы Марии Семпл.

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