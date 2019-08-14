Москва, , 16:44 — REGNUM

Издательство Hobby World переведет на русский язык и выпустит в России третье издание кооперативной настольной игры «Ужас Аркхема» по мирам писателя Говарда Лавкрафта. Об этом компания сообщает в своей группе «ВКонтакте» 14 августа.

В игре участники выступают в роли сыщиков и расследуют появление таинственных порталов в штате Массачусетс в 1926 году. В разных частях города Аркхем происходят загадочные события, и нужно успеть с ними справиться до прибытия чудовища из параллельного мира.

Представители издательства отмечают, что третья редакция игры включает некоторые изменения в игровой механике. Партии рассчитаны на 2−3 часа; играть в «Ужас Аркхема» можно как одному, так и компанией до шести человек.

Ранее издательство Hobby World анонсировало выпуск игры Германа Тихомирова по мотивам мультсериала «Гравити Фолз».

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