Кострома, , 15:05 — REGNUM

В честь 75-летия Костромской области в центре Костромы артисты нижегородского театра оперы и балета им. А.С.Пушкина дали спектакль «Жизнь за царя». Спектакль под отрытым небом собрал более двух тысяч костромичей и гостей города, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Уличную постановку нижегородцы давали впервые — специально для костромичей. Сюжет оперы связан с историей костромской земли, с подвигом крестьянина из местного села Домнино Ивана Сусанина. Основной декорацией к постановке стала костромская Пожарная каланча.

Главный художник театра Евгений Спекторов приезжал в Кострому за несколько месяцев до выступления, чтобы составить схему сценического пространства. Были учтены все детали, предусмотрен и запасной вариант на случай дождливой погоды. В Костромской филармонии записали минусовую фонограмму оперы, но воспользоваться ей не пришлось.

«Это настоящий подарок всем костромичам. Красивый, очень эмоциональный спектакль, который никого не оставил равнодушным. Спасибо нижегородцам и организаторам этого музыкального праздника», — поделилась впечатлениями от оперы костромичка Марина Филимонова.

Спектакль прошел в Костроме в рамках программы «Большие гастроли» национального проекта «Культура». Ведущие драматические и музыкальные театры страны проводят масштабные гастроли с полноценными декорациями, костюмами, с участием звезд отечественных театров. География программы охватывает всю страну — с 2018 года в неё вовлечены все субъекты России.