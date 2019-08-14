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Издательство Hobby World выпустит в России игру отечественного автора по мотивам мультсериала «Гравити Фолз». Новинка выйдет уже в этом году, сообщила компания на своей странице «ВКонтакте» 13 августа.

Игра является кооперативной: все участники должны действовать сообща. Герои мультсериала, девочка Мейбл и мальчик Диппер, оказываются в городе, наполненном монстрами. Им нужно, как можно скорее, подружиться с горожанами и сообща истребить чудовищ. Если команда будет действовать слишком медленно, то ее выгонят из города.

Партия рассчитана на компанию от 1 до 5 человек и длится в среднем час. Автором игры выступил Герман Тихомиров — российский автор более 20 игр, многие из которых выходили под лицензией Disney.

Ранее Hobby World анонсировало расширение линейки игр во вселенной Warhammer: Age of Sigmar.

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