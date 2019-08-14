Нью-Йорк, США, , 14:22 — REGNUM

Известные медиакомпании CBS и Viacom объявили о том, что вскоре они станут единой компанией, которая получит название ViacomCBS. Об этом 13 августа сообщил портал The Verge.

Отмечается, что слияние будет проведено путем обмена акциями. Автор статьи обращает внимание, что компании впервые объединятся с момента их разделения в 2005 году. По его мнению, эта сделка позволит CBS увеличить объем контента. Таким образом, компания получит преимущество в развернувшемся противостоянии потоковых сервисов.

Читайте также: Актёр озвучки Геральта был готов к реакции геймеров

Напомним, телерадиокомпания CBS была основана в 1927 году, её штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, как и штаб-квартира Viacom. Последней принадлежат такие известные компании, как Nickelodeon, MTV, VH1, Paramount, Comedy Central, Logo TV, Spike TV, Palladia, Game One и множество других.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple опубликовала первый тизер сериала The Morning Show