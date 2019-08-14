Казань, , 14:07 — REGNUM

В пяти районах Татарии в рамках реализации национального проекта «Культура» на базе библиотек, музея и музыкальной школы откроют виртуальные концертные залы. Об этом ИА REGNUM сообщили в профильном ведомстве республики.

В частности, площадки откроются в Спасском, Арском, Бавлинском, Елабужском и Мамадышском районах. Мультимедийное оборудование позволит смотреть лучшие концерты, оперные постановки и спектакли в режиме онлайн. Также для детской аудитории будут транслироваться специальные программы. На покупку оборудования районы получат 300 тыс. рублей из федерального бюджета.

Эти залы заработают уже до конца августа. Всего в России до 2024 года оборудуют 500 виртуальных концертных площадок.

ИА REGNUM напоминает, в числе мероприятий в рамках нацпроекта в Татарии до конца года запланировано открытие трех сельских домов культуры и создание двух модельных библиотек. На дома культуры федеральный бюджет выделил более 26 млн рублей. Также до 2024 года предусмотрены ремонты музеев, концертных залов и театров.