Москва, , 09:43 — REGNUM

На российских экранах новые кинопремьеры! Не пропустите!

Смерть и жизнь Джона Ф. Донована (18+)

Поклонник пишет своему кумиру. Банальнее зачина не придумаешь: «звезды» получают такие письма мешками, но крайне редко отвечают на них. Но герой канадского режиссера Ксавье Долана, блестящая кино‑ и телезвезда Джон Донован не смог не ответить одиннадцатилетнему мальчику Руперту, ведь у них была одна тайна на двоих. Между ними завязалась откровенная переписка, хотя они так никогда и не встретились «вживую». Однажды факт переписки вместе с этой тайной оказались достоянием общественности, и это стало началом конца карьеры и жизни актера…

Фильм напоминает как о судьбе Майкла Джексона, так и о целой череде голливудских скандалов последнего времени.

Синяя бездна 2 (16+)

Любопытство — не порок, но порой за него приходится очень дорого платить. Три отважные ныряльщицы отправляются исследовать руины затонувшего города. Но внезапно они обнаруживают, что в древнем городе появились и другие «туристы», движимые не исследовательским, а гастрономическим интересом. Огромные зубастые акулы в своей стихии против хрупких девушек, у которых скоро закончится кислород — кто окажется лучше приспособленным?

Заставить зрителя с замиранием сердца следить за происходящим на дне морском попытался британский режиссер Йоханнес Робертс.

Ангел мой (16+)

Не каждый может легко справиться с горем. Порой рассудок отказывается смириться с потерей и играет с человеком жестокие и опасные шутки. У Лиззи был единственный свет в окошке — ее новорожденная дочка. Но девочка погибает при пожаре, и Лиззи не в состоянии признать правду — даже другой ребенок не может утешить ее, а ее брак разваливается. Через семь лет она встречает девочку Лолу. У нее возникает уверенность, что это ее чудом спасшаяся дочь…

Психологический триллер сняла австралийский режиссер Ким Фаррант.

Голоса с того света (18+)

Работа в морге, как ни крути, вредная. И дело даже не в разных химикалиях или возможности подхватить заразу. Если у тебя слабые нервы, то есть неплохие шансы в конце концов угодить в психушку. Возможно, ночной дежурный Стенио, герой «ужастика», снятого бразильским режиссером Деннисоном Ромалью, уже «того», ведь он уверен, что с детства мертвые говорят с ним. Стенио узнает от своих «постояльцев», погибших в криминальных разборках, множество темных секретов, некоторые из них оказываются полезными. Но у всего есть цена. Однажды Стенио сообщают, что над ним и его семьей нависло смертельное проклятие…

Оригинальное название фильма «Мертвые не разговаривают». Может, оно и к лучшему?

7 социопатов (18+)

Жизнь обывателя скучна и, по большей части, лишена смысла. Отсутствие внятной цели в жизни и существование, достойное не человека, а зверька в норе, однажды может свести с ума и толкнуть на дикие поступки. В кубатуре однотипных квартир накапливается злоба, как пар под запаянной крышкой, а вроде бы давно рассаженные по своим шесткам «тараканы» сбиваются в армии и маршируют, готовясь к генеральному наступлению.

Фильм состоит из коротких, абсурдных и жестоких историй, объединенной общей идеей отвращения к мещанству и его порокам. В них не предусмотрен хеппи-энд, а героев обуревают убийственные и самоубийственные страсти.

Черную комедию создало испанское режиссерское трио — Герард Квинто, Эстеве Солер, Дэвид Торрас.

Красивый бандит (16+)

Всему однажды приходит конец, даже карьере комиссара полиции. Герой комедии французского режиссера Лукаса Бернарда скоро выходит на пенсию и очень этому рад — ведь он отнюдь не комиссар Мегрэ, и неприятности и конфузы сопутствуют ему гораздо чаще, чем слава. Но прежде чем уйти на покой, он непременно должен поймать дерзкого похитителя бессмысленной, но очень дорогой картины. Игра старого кота и молодой мышки начинается!

Мобильный воин Гандам: Нарратив

Трое мальчишек и девочка когда-то дружили. Но однажды, когда внезапно проявились их сверхспособности, которые позволили предотвратить страшную катастрофу, ими заинтересовались военные. Спустя годы от прежней дружбы не осталось и следа. В новой войне с использованием гигантских мобильных доспехов — Гандамов — друзья детства окажутся врагами.

Очередную часть из аниме-саги о Гандамах снял режиссер Сюнъити Ёсидзава.

Angry Birds 2 в кино

Нет лучшего способа сдружить бывших врагов, чем подвергнуть их общей угрозе! Стоило возмущенным и отважным пичугам доказать зеленым свиньям, что разорять чужие гнезда нехорошо, как новая напасть пришла, откуда не ждали. Немного чокнутая птица Зета, живущая на оледеневшем острове, озверев от своей жалкой, скованной льдом жизни, жаждет показать всему миру, где раки зимуют — точнее, отправить обитателей более теплых краев на вечную зимовку. Вскоре бывшие враги понимают, что остановить новый Ледниковый период они могут только вместе…

Новый мультфильм по мотивам популярной игры снял американский режиссер Туроп Ван Орман.