Почеп, Брянская область, , 13:36 — REGNUM

Почепская центральная библиотека в Брянской области получила в дар от читателя редкий экземпляр издания поэмы Николая Гоголя. На обложке книги напечатано название «Похождения Чичикова, или Мёртвые души». Такие издания выпускались до революции — в тексте произведения встречаются слова с буквой «ять».

Как оказалась книга у читателя, в каком издательстве и в каком году она опубликована, — установить не удалось, сообщает издание Брянск Today. На титульном листе есть надписи на немецком языке, скорее всего, книгу привезли из Берлина после Великой Отечественной войны. По-русски неизвестный книголюб чернилами написал: «Книга очень интересная, так что советую прочесть. Гриша».

Николай Гоголь написал поэму в 1835 году. Впервые «Мёртвые души» были изданы в 1842 году.