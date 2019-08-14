Лос-Анджелес, США, , 12:55 — REGNUM

Руководство компании Disney «не впечатлил» будущий кинокомикс «Новые мутанты», который снимает режиссер и сценарист Джош Бун. Об этом 14 августа сообщил журнал Variety со ссылкой на инсайдеров.

Источники сообщили: Disney, которой теперь принадлежит 20th Century Fox, дал понял руководству студии, что головная компания недовольна результатами её работы. Издание отмечает: дата премьеры «Новых мутантов» переносилась три раза из-за сделки между Disney и Fox.

Ожидается, что фильм выйдет на экраны кинотеатров США 3 апреля 2020 года. Это при том, что производство фильма ещё далеко от завершения. По мнению автора статьи, Джош Бун может в процессе доработки внести в фильм то, что изменит отношение руководства Disney к картине.

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Напомним, первый трейлер «Новых мутантов» вышел ещё в октябре 2017 года. Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс, также в проекте участвует актриса Аня Тейлор-Джой («Сплит», «Стекло», «Морган»).

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