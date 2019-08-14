Лос-Анджелес, США, 14 августа 2019, 13:19 — REGNUM
Издательство Marvel Comics выпускает новую серию комиксов о вампире Морбиусе. О графическом романе сообщил портал Comic Book 13 августа.
Линейка выпусков под названием «Морбиус» создавалась сценаристом Витой Айала и художником Марсело Феррейрой. Обложки будет рисовать Райан Браун. Историю выпустят в преддверии выхода в 2020 году одноименного фильма Sony, где роль вампира Морбиуса исполнит актер и музыкант Джаред Лето.
В первом выпуске комиксов читателей познакомят с проклятым вампиром, который в поисках лекарства от вампиризма постепенно превращается в чудовище. Морбиус (также называемый «Живой Вампир») впервые появился на страницах комиксов в 1971 году как враг Человека-паука.
Ранее в Marvel Comics анонсировали выход новой серии графических романов, посвященной супергерою Дэдпулу: в них персонаж попытается стать королем монстров, чтобы спасти человечество.
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