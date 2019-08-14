Лос-Анджелес, США, , 11:59 — REGNUM

Издательство Marvel Comics запустило новую линейку комиксов, посвященных супергерою Дэдпулу. О новинке сообщил портал Comic Book 13 августа.

В творческую команду разработчиков истории попала сценарист Келли Томпсон («Капитан Марвел») и художник Крис Бачало («Удивительный Человек-паук»). Серия комиксов будет называться «Дэдпул», а выпуск под первым номером познакомит читателей с новым миром, где монстры объединились, чтобы править человечеством.

Теперь бывшему наемнику Дэдпулу предстоит завоевать свое место в иерархии монстров и стать их новым предводителем, чтобы спасти людей на Земле. Создатели комикса задаются вопросом, будет супергерой использовать дипломатические навыки или грубую силу.

Супергерою «Дэдпулу» посвящены два фильма производства FOX (2016 и 2018 год). После перехода прав на персонажа к студии Disney будущие фильмы франшизы могут изменить тон повествования.

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