Лос-Анджелес, США, , 11:56 — REGNUM

Актер Гарри Стайлз опроверг свое участие в съемках фильма Disney «Русалочка» в роли принца Эрика. Об этом он сообщил журналу The Wrap 13 августа.

Информация о том, что Стайлз исполнит роль возлюбленного принца русалочки Ариэль появилась в социальной сети Twitter, когда несколько зарубежных изданий опубликовали новость о назначении актера на роль. После этого Стайлз прокомментировал ситуацию: он никак не задействован в будущей экранизации сказки Ганса Андерсена.

https://twitter.com/JasonGuerrasio/status/1161368726371016704

Кто сыграет принца, пока что неизвестно. Недавно исполнительница главной роли в фильме Холли Бейли ответила на реакции фанатов относительно выбора актрисы на роль Ариэль. По словам Бейли, она старается не обращать внимание на негативные суждения окружающих.

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