Лос-Анджелес, США, , 10:27 — REGNUM

Стартовало производство новой картины «Кэндимэн» режиссера Джордана Пила («Прочь», «Мы»). О этом 13 августа сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1161435133045542912

Она будет представлять собой новую экранизацию рассказа писателя Клайва Баркера «Запретное». Стало известно, что в фильме снимутся такие актеры, как Яхья Абдул-Матин II («Мы»), Тейона Паррис («Безумцы»), Нейтан Стюарт-Джарретт («Плохие») и Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов»).

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Напомним, первый фильм по произведению Баркера вышел на большие экраны в октябре 1992 года, в нем снялись такие актеры, как Вирджиния Мэдсен, Ксандер Беркли, Тони Тодд и Кейси Леммонс. При бюджете $8 млн картина собрала в США более $25,7 млн.

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