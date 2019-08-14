Бербанк, США, , 11:23 — REGNUM

Актер Шон Ганн одобрил сценарий «Отряда самоубийц», написанный его братом, режиссером Джеймсом Ганном. Об этом актер рассказал в интервью изданию Comic Book 13 августа.

По словам Шона Ганна (исполнителя ролей Краглина и енота Ракеты в фильмах серии «Стражи галактики»), сценарий ему понравился. Актер отметил, что не примет участие в производстве картины, однако он понимает, как проект важен для его брата. Шон Ганн отметил, что Джеймс сильно взволнован из-за предстоящей работы с франшизой «Отряд самоубийц».

Фильм «Отряд самоубийц» станет перезапуском одноименной франшизы (предыдущий фильм вышел в 2016 году). Однако создатели картины утверждают, что зрителей ждет возвращение любимых персонажей на экраны. Предварительная премьера назначена на 2021 год. Съемки начнутся уже в сентябре 2019 года.

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