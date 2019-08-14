Ирвайн, США, 14 августа 2019, 10:30 — REGNUM
На официальном YouTube-канале игры Overwatch 13 августа вышел релизный трейлер нового персонажа. Им стал Сигма — эксцентричный астрофизик.
Сигма мечтал раскрыть все секреты вселенной, но сам того не желая, «стал живым оружием». Теперь учёный носит экзоскелет и повелевает гравитацией. В игре Сигма будет выполнять роль «танка»: при помощи своих щитов он может прикрыть союзника от атаки врага.
Overwatch — это многопользовательская соревновательная игра в жанре шутера от первого лица. Игроки управляют одним из десятка уникальных персонажей со своими способностями и сражаются с геймерами из команды-соперника.
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