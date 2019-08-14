Ульяновск, , 09:53 — REGNUM

Ульяновскую область на мировом чемпионате WorldSkills, который пройдёт в Казани, представит студент местного авиационного колледжа Павел Яковлев. Ранее он был в составе сборной Свердловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В национальную сборную страны для участия в чемпионате WorldSkills вошли 63 человека. Павел Яковлев в составе команды представляет Межрегиональный центр компетенций — Ульяновский авиационный колледж. Он будет соревноваться в направлении «Окраска автомобиля».

Учащийся отмечает, что ранее был в составе сборной Свердловской области, «но там поддержки было мало, а в Ульяновской области предложили очень хорошие условия», в том числе финансовую поддержку. Ранее он участвовал в соревнованиях в Германии и Дании.

Как сообщало ИА REGNUM, международный чемпионат WorldSkills пройдёт в Казани с 22 по 27 августа. В нём примут участие представители более 63 стран, ожидается более 1,3 тыс. участников и 200 тыс. гостей. Соревнования будут проходить по 56 компетенциям.