Нью-Йорк, США, , 09:38 — REGNUM

Потоковый сервис Netflix выложили в сеть русскоязычный трейлер предстоящего сериала «Ведьмак» по циклу романов писателя Анджея Сапковского. Ролик был опубликован 13 августа на YouTube-канале Александра Малометова.

Автор канала отметил в комментариях, что в новом ролике Геральта озвучил актер Сергей Пономарёв. Один из пользователей в свою очередь обратил внимание фанатов на то, что «голос Йеннифэр из игры отдали другому персонажу».

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Напомним, первый сезон «Ведьмака» Netflix начнет показывать в конце 2019 года. Главную роль в шоу исполнил Генри Кавилл, Йеннифэр сыграла Аня Чалотра, а роль Цириллы досталась Фрейе Аллан. В качестве создателя сериала выступила Лорен Шмидт, Анджей Сапковский стал её консультантом.

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